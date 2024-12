Rapport Amnesty sur Gaza : Le génocide en toutes lettres

Dans un accablant rapport de 300 pages rédigé dans le plus grand secret, Amnesty International, la plus importante organisation de défense des droits humains, conclut, après de longs mois d’enquête reposant sur une centaine de témoignages qu’« Israël s’est rendu responsable de génocide contre les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza, et continue de s’en rendre responsable ». Amnesty qui a comptabilisé en un an 42010 victimes (dont 13319 enfants) et 98000 blessés (dont 22000 gravement) « appelle tous les États à prendre de toute urgence, conformément à leurs obligations, des mesures pour mettre un terme » à ces exactions. Le gouvernement israélien a refusé d’apporter la moindre contradiction aux éléments rapportés par les enquêteurs indépendants qui, ainsi réunis, ne laissent aucun doute sur l’intention d’éliminer massivement la population de Gaza. Le rapport rejette toutes justifications défensives.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon