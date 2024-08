Télévision numérique terrestre : Comment l’Arcom a éjecté Bolloré pour placer Kretinsky

Il ne devait en rester que 15. En démarrant le 8 juillet ses auditions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’Arcom) se savait attendue, d’abord par les chaînes et leurs dirigeants venus réclamer le renouvellement de leur fréquence TNT ou se présentant dans l’espoir d’en décrocher une. L’autorité indépendante jouait aussi sa crédibilité face aux dérapages des Hanouna, Praud & Cie. En six actes tendus, retour sur deux semaines marathon qui ont conduit à l’éjection de C8. Victime des outrances de son clown Hanouna, la chaîne de Bolloré laisse la place à Réels TV, celle de Kretinsky et son Printemps républicain de mauvaise augure.

