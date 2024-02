Violence et racisme : à Bruxelles, les chefs de la police imposent l’omerta

Ce mardi 20 février, la justice belge délivre un premier verdict dans l’affaire Adil Charrot. On saura si l’instruction sur la mort du jeune homme débouche (ou non) sur un non-lieu. L’inspecteur qui l’a percuté avec un véhicule banalisé il y a bientôt quatre ans, après une course-poursuite dans les rues de Bruxelles, s’était vanté d’avoir ôté la vie à un Arabe. A la suite d’une nouvelle plainte pour racisme et sexisme, il vient - c’est une info exclusive – d’être suspendu provisoirement. Ce cas pathologique fait écho aux vidéos rendues publiques fin 2023 par Blast d’un autre policier, toujours en place, brutalisant des personnes d’origine étrangère dans un commissariat. Face à ces révélations, la pression devient forte sur la direction de la police de ce secteur sensible de la capitale belge. Combien de temps le commissaire divisionnaire Jurgen De Landsheer, pointé du doigt pour sa complaisance, pourra-t-il résister ? Et jusqu’à quand les mairies de gauche vont-elles laisser faire, alors que le malaise enfle ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret