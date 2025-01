À Jénine, en Cisjordanie occupée : « L'Autorité palestinienne est au même niveau de cruauté qu'Israël »

Pendant près de deux mois, l’Autorité palestinienne (AP) a mené une offensive sans précédent contre ceux qu’elle considère comme des « groupes palestiniens hors la loi » semant « le chaos et la fraude » dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Pour les résidents du camp, cette opération des forces de sécurité palestiniennes visait à éradiquer un groupe dénommé la « Brigade armée de résistance », et ce dans un but bien précis : prouver à Israël et aux Etats-Unis qu’elle est légitime à exercer son pouvoir à Gaza. Quitte à sacrifier un des leurs.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon / Khadija Toufik