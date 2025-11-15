Armes soniques : bientôt la fin du déni ?

Utiliser le son comme une arme, ce n’est plus de la science-fiction. Les armes soniques existent. Des États les utilisent sur le terrain militaire, mais aussi pour le maintien de l’ordre. Le 15 mars dernier, lors d’une manifestation massive dans la capitale serbe, Belgrade, la foule s’est fendue en deux. Un son étrange a provoqué un mouvement de panique. Journaliste indépendante, Élodie Emery a mené l'enquête. Un article publié en collaboration avec La Chronique, le magazine mensuel d’Amnesty International.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon