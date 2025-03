Aux Antilles, le groupe Hayot symbole de la vie chère et du colonialisme

Alors que l’accord sur la baisse de la TVA et de l’octroi de mer annoncé en octobre 2024 est entré en application début mars, le groupe Hayot et sa principale enseigne, Carrefour, jouent au bon élève et affichent en rayons des baisses de prix significatives. Une opération pour se refaire une virginité après les mobilisations populaires de l’automne, et sous la menace de la mission confiée par le ministre des Outre-mer à un ancien conseiller d’Emmanuel Macron connu pour vouloir démanteler les oligopoles dans la grande-distribution.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon