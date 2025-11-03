Belgique : un syndicat de police s'inquiète des violences policières

On se souvient de l’alerte lancée par le syndicaliste français Jean-Louis Arajol, ancien secrétaire général du Syndicat général de la police (SGP) dans une vidéo diffusée par Blast en février, où il dénonçait l’omerta qui règne au sein de la police française. C’est désormais en Belgique que des syndicalistes policiers ont décidé de briser le silence. À Bruxelles, le déferlement de violences policières survenu en octobre a ainsi choqué jusqu’au sein d’un syndicat de police. La démonstration de brutalité a été telle qu’elle a poussé le syndicat belge de la fonction publique à dénoncer des faits d’une « gravité extrême » et à exiger l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire.
