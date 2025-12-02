Du Liban à Gaza : désarmer pour mieux coloniser

À Gaza, les bombardements continuent malgré la signature du cessez-le-feu. Au Liban aussi les bombardements continuent. Lorsque Olivier Besancenot et Antonin Bernanos ont mené leur entretien filmé avec Georges Ibrahim Abdallah et Salah Hamouri en septembre dernier à Beyrouth, il a été question de beaucoup de choses. Mais le plus frappant probablement, a été de comprendre à quel point la lutte de libération nationale palestinienne se jouait aussi au Liban. Le Liban, où près de 200 000 Palestiniens vivent en exil, répartis à travers tout le pays dans plus de douze camps. Le Liban, où ces camps de réfugiés portent aussi une histoire politique faite de résistance et de tragédie, comme ce fut le cas à Sabra et Chatila. Le Liban, là où la guerre n'a jamais vraiment cessé.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon