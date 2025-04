Comment les régions et l’Etat se sont fait gruger par ArcelorMittal

Depuis des années, le groupe ArcelorMittal profite à plein des aides publiques de l’Etat mais aussi des collectivités pour soutenir l’emploi et conforter ses implantations industrielles. Particulièrement dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Quand il annonce plusieurs centaines de licenciements, la morale de l’histoire devient cruelle pour le contribuable et les salariés. Et la leçon terrible pour ses sponsors : Emmanuel Macron d’abord, mais aussi Xavier Bertrand et Franck Leroy, les présidents de région. Blast fait les (mauvais) comptes.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info