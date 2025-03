Entre coupes budgétaires et censure, la culture cherche son souffle

Le monde de la culture est en ébullition. Après les manifestations du 20 mars partout en France, les organisations syndicales du spectacle et plus largement les acteurs de la culture déplorent des coupes budgétaires sans précédent, mettant en péril le fonctionnement de nombreuses institutions et créant un vent de panique dans tout le pays. Tour d’horizon et état des lieux entre violence et abattement.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info