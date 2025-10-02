EXCLU BLAST - Affaire Darmanin : la vidéo qui jette le doute sur la probité de la procédure pour viol

Enterrée par la cour de Cassation en 2024, l’enquête déclenchée par la plainte pour viol de Sophie Patterson contre Gérald Darmanin est examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une requête qui étrille la procédure française. S’appuyant sur des documents inédits (dont une vidéo et un témoignage), Blast réouvre le dossier en retournant au commissariat du 1er district parisien en février 2018, pour une audition sous haute surveillance : alors que la plaignante est entendue dans une salle, l’avocat du ministre suspect est derrière la porte. Révélations sur une journée particulière.
