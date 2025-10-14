Extrême droite et complotisme : au service (après-vente) de Vladimir Poutine

Deuxième partie de notre enquête sur la Russian Connection. En difficulté tant dans la guerre qu’elle mène en Ukraine que du point de vue de la situation intérieure, la Russie livre une bataille sur un autre front : celui de l’information, notamment à destination des pays européens. Pour mener son offensive, le Kremlin dispose d’un vaste réseau d’agents d’influence au sein de l’extrême droite et de la complosphère, qui relaient scrupuleusement la propagande nationaliste et réactionnaire du régime de Vladimir Poutine. En mai dernier, plusieurs de ces fidèles fantassins du pouvoir poutinien se sont envolés pour Moscou, où les autorités leur ont déroulé le tapis rouge. Parmi ces invités, plusieurs membres de la rédaction du média complotiste « Géopolitique profonde », l’essayiste d’extrême droite Alain Soral et le chanteur Francis Lalanne.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon