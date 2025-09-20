Gaza : quand l'Occident abandonne les journalistes palestiniens

Une partie de la presse occidentale, en reprenant sans distance les récits israéliens, tourne le dos aux journalistes palestiniens et aux victimes. Entre censures, omissions et propagande, le rôle premier du journalisme - témoigner, vérifier - vacille dangereusement. Fatigués de voir leurs récits déformés ou ignorés, certains journalistes palestiniens cessent de collaborer avec les médias occidentaux. Ils sont pourtant notre unique lien avec la réalité du terrain.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon