Pourquoi il faut critiquer la démocratie

La démocratie est-elle la fin de l’histoire ? Ou alors : peut-on critiquer la démocratie ? Et peut-on même en tant que progressiste, surtout à la lumière des désastres actuels, imaginer et donc souhaiter une autre organisation de nos vies politiques ? voici la thèse dérangeante et inédite que Geoffroy de Lagasnerie vous propose d’explorer dans cette série de quatre vidéos pour Temps critiques, le cycle dédié aux intellectuels de Blast, à l’occasion de la parution de son livre « L’âme noire de la démocratie. Manifeste pour un autre idéal politique » aux éditions Flammarion
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon