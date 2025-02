« La peine » : Filmer l’enfermement pour trouver notre humanité

Plus qu’un film sur la prison, « La peine » est une expérience immersive très éloignée des postures sécuritaires. Nous sommes dans la plus vieille maison d’arrêt de Bruxelles. Un angle mort. Cédric Gerbelhaye, photographe belge dont c’est le premier film, livre une plongée humaniste et intimiste de cet univers clos. Au plus près des visages de prisonniers et de gardiens filmés en noir et blanc, en quasi apnée pendant près de dix années, son film, exploit de production et de ténacité, est simplement magnifique. Le réalisateur invente une forme et une ambiance inspirée par l’étrangeté et la dureté de son décor. On en ressort chamboulé.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon