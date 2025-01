L’agriculture, parcours d’obstacles et d’embrouilles

L’installation en agriculture biologique, la construction de lieux collectifs, le retour à la terre : autant de choix de vie qui gagnent du terrain ces dernières années et répondent aux crises et quêtes de sens. La parole et les trajectoires d’accès à la terre et aux alternatives néorurales de personnes racisées en France viennent bousculer les codes, comme le rappelle l’épisode 2 de la série Manuel Déterre dans lequel Imen, femme musulmane d’origine maghrébine, raconte sa vie d’agricultrice et alerte sur le risque de romantisation de ces modes de vie. Complément d’enquête ici avec d’autres témoignages et des questions pour continuer à creuser...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon