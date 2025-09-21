Le racisme décomplexé d’Ici Lorraine

Le 17 septembre, Ici Lorraine diffusait en direct son émission « Bienvenue chez vous ». Un classique pour la station locale de Radio France. On pouvait y entendre les propos racistes d’une habitante de Thionville, qui disait avoir envie de « cracher » sur les migrants. Loin de jouer les modérateurs, l’animateur abondait dans le sens de l’interviewée, en rajoutant dans le racisme et les jugements politiques à l’emporte-pièce. La station locale, loin de modérer le journaliste, mettait même le micro-trottoir à la une de son site. L’extrait a été supprimé depuis notre intervention. Petit voyage édifiant entre Thionville et Metz.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret