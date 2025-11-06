Louis Sarkozy et Bolloré à l'assaut de la Belgique francophone

Louis Sarkozy et des cadres dirigeants du groupe Bolloré sont entrés l’été dernier au conseil d’administration du média belge francophone 21 News, créé il y a un an par un élu du grand parti de droite wallon, le Mouvement réformateur, en pleine radicalisation depuis quelques années. En filigrane se profile également l’ombre du milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, ardent partisan d’une union des droites. Une offensive qui entame le cordon sanitaire en vigueur et qui, jusqu’ici, privait la droite dure d’accès aux médias.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon