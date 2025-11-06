Meurtre de Lola : un procès pour l’horreur

Entre le cambriolage du Louvre et l’incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, l’actualité en France s’avérait riche en soubresauts médiatiques la semaine du 20 octobre 2025. Si ces faits ont saturé les ondes et les écrans, dépassant rapidement les frontières, rien n’est parvenu à éclipser la gravité du procès du meurtre de la petite Lola Daviet par Dahbia Benkired. Blast s’est rendu aux assises et, contrairement à l’extrême droite et à ses médias, a tenu à rendre compte des audiences entre description insoutenable du crime, mystère sur ses causes et douleur des proches. Pour un verdict à la sévérité inédite. Reportage.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon