Nantes, Grand-Combe : Quand la réalité vient percuter le narratif de l’extrême droite

Dur week-end pour la fachosphère ! Que faire quand on est un propagandiste d'extrême-droite habitué à se repaître des faits divers les plus sordides pour les récupérer politiquement et qu’un jeune admirateur d’Hitler et un islamophobe sanguinaire passent à l’action et tuent une étudiante et un musulman en train de prier ? Réponse : tronquer les faits ou faire diversion. Tribune.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon