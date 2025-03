Prisonniers Ukrainiens : un rapport d'Amnesty international accable la Russie

Selon l’organisation non gouvernementale (ONG) de défense des droits humains, des prisonniers de guerre et des captifs civils ukrainiens sont notamment soumis à des détentions au secret prolongées et à des actes de torture qui « s’apparentent à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité ».

