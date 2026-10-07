Crépol : une accusation de « racisme anti-blanc » pour masquer les failles de l’enquête

L’enquête sur le meurtre de Thomas Perotto, dans une rixe de fin de bal, s’est achevée sans que l’identité de l’auteur du coup mortel soit établie. En mettant l’accent sur un prétendu « racisme anti-blanc », les juges d’instruction tentent de couvrir ce loupé judiciaire. Si leur décision ravit quelques parties civiles, soutenues par une association aux confins de l’extrême droite, elle est contestée par les avocats de la défense et même le parquet de Valence, qui ont multiplié les appels. Embouteillage procédural à venir.
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Blast, le souffle de l’info