Data centers géants : l'État déroule le tapis rouge, les habitants résistent

655 habitants, 90 hectares de terres agricoles, une prison à 100 mètres : à Fouju, en Seine-et-Marne (77), l'État a autorisé le plus grand data center d'Europe quinze jours seulement après la validation d'une enquête publique éclair. Raccordement accéléré, loi de simplification, projets dissimulés : partout en France, le gouvernement macroniste ouvre la voie aux géants du numérique. Face à lui, des habitants se mobilisent, des associations saisissent la justice, un maire retire un permis et des élus démissionnent.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon