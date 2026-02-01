🦏 Grok, fake news, algo biaisé : faut-il en finir avec X ?

"Aujourd'hui, on va vous parler de X, le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Eh oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans. Mais nous, on va se demander s'il ne faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Mais oui, on ne sait pas ce qu'ils font dessus, on ne sait pas ce qu'ils regardent. Ils sont accros à ces merdes, ils y passent des heures à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tous tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon