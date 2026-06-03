Fédération française de football : une troisième étoile ou la faillite

Déficit de 8,7 millions d’euros en 2025, ligues régionales au bord de la faillite, note d’hôtel à Boston qui pourrait dépasser les 12 millions d’euros : la Fédération française de football (FFF) nage dans le rouge. Pourtant, ses dirigeants ont choisi la Corse et ses chambres à 520 euros la nuit pour tenir leur assemblée générale les 5 et 6 juin. Les questions qui fâchent ? On les effleurera à peine. Car la fédération a misé tout son avenir financier sur un seul pari : que Deschamps ramène la coupe à la maison. Moins un choix sportif qu’une question de survie.
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