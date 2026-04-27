Les cochons sauveront l’humanité

S’inspirant d’articles scientifiques, de nouvelles modes en vogue sur les réseaux, du progrès des recherches en neurochimie et des rêves exprimés par son entourage, Loulou Robert pousse la réalité un peu plus loin que prévu dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus médicamenteuses, amnésiques et cherchant le bonheur à tout prix. Elle s’intéresse, dans cet épisode, à Joseph, traducteur remplacé par une IA et reconverti, malgré lui, dans un laboratoire où l’on prélève leurs organes à des cochons. Il paraît que ces derniers sauveront l’humanité ; pas sûr, en revanche, que l’humanité sauvera Joseph.
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Morgane Sabouret