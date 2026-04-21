Police et IA : la surveillance de masse s’organise en secret

La police utilise illégalement une technologie permettant de scanner les visages de la population qu’elle contrôle et d’accéder à des informations hautement confidentielles les concernant. C’est ce que révèle la dernière enquête de Disclose. Cette pratique, totalement illégale, s’inscrit dans une dynamique de surveillance de plus en plus intrusive. Elle cible particulièrement les personnes racisées, faisant de l’intelligence artificielle le bras armé d’une police raciste. Dans ce Focus pour Blast, Ariane Lavrilleux, journaliste d’investigation pour Disclose, et Katia Roux, experte plaidoyer à Amnesty International France, reviennent sur cette enquête et ses implications.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon