Macron ne quittera pas le pouvoir en 2027

La lutte pour 2027, épisode 1/2. Dans cet avant-dernier numéro de Dissolution, on va voir comment Macron va réussir à s’imposer dans l’espace politique français même après 2027. Avec ses nominations récentes, Macron infiltre le macronisme profondément dans les institutions qui orienteront l’action publique jusqu’en 2032, présidentielle comprise. La mainmorte macroniste étouffera la République bien après la fin du mandat d’Emmanuel Macron et travaillera à préparer son retour en 2032. Les moyens de la lutte pour la gauche … la semaine prochaine !
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Blast, le souffle de l’info