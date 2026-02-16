Goebbels, Mussolini, etc. : 50 nuances de fascisme - D-E-F-G

"On a dévitalisé de plus en plus les juridictions normales au profit des procédures administratives. De plus en plus de délits, de crimes, voire de simples infractions vont être traitées directement par la police. Et ce régime là, c'est le régime du camp de concentration. Toute la politique nazie d'oppression et de massacre est une politique de fermeture de l'espérance pour les populations qui en sont victimes. Dans le sillage de Mussolini, des mouvements vont se créer un petit peu partout. C'est celui qui a gagné avant tout le monde." Nouvel épisode de l'Abécédaire, de Johann Chapoutot.
