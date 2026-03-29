Marseille : la direction du Mucem sous enquête du ministère et de la justice

En un peu plus d’une décennie, le Mucem est devenu l’un des symboles de Marseille et de son renouveau. Aujourd’hui, il traverse une crise sévère. Son président, Pierre-Olivier Costa, un proche du couple Macron, fait l’objet, de la part de salariés et de syndicats, de soupçons de harcèlement et d’accusations de management toxique. L’inspection générale des affaires culturelles a déclenché une enquête administrative, et le parquet de Marseille a lui aussi ouvert une enquête. Révélations.
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Margaux Simon