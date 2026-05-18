Meurtre raciste de Djamel Bendjaballah : l’impressionnant et intrigant arsenal du tueur

Jérôme Décofour, qui a tué Djamel Bendjaballah le 31 août 2024 près de Dunkerque en l’écrasant avec son véhicule, détenait tout un arsenal d’armes et de munitions chez lui. Dépourvu de permis de port d’armes, l’homme, membre du groupe survivaliste d’extrême droite « Brigade française patriote », n’a jamais été mis en examen pour cette détention illégale. Dans quel but achetait-il ses armes ? La question ne lui a pas été posée. Et ses revenus inférieurs à 1000 euros apparaissent peu compatibles avec ces achats compulsifs. Ce qui n’a pas l’air d’intéresser la police et la justice.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon