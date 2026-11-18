Méprisé comme « romancier de gare », Stephen King se sert pourtant de l’horreur pour mettre en scène le racisme, la violence d’État, l’indignité des prisons ou les violences conjugales. Dès 1979, son roman « Dead Zone » imaginait un président populiste prêt à détruire son pays pour ses intérêts personnels. L’écrivain fait aussi de sa fortune un instrument politique : il finance des fondations et des causes, et réclame de payer plus d’impôts. Dans « Stephen King – La Totale », Guy Astic et Franck Lafond analysent ses œuvres et dressent le portrait d’un écrivain très éloigné des clichés.
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Thibault Inglebert