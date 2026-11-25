Leur dernier album datait de 2017, U2 revient désormais avec trois disques et des chansons sur Gaza, l'Ukraine et les rues d'Amérique livrées à l'ICE, mais sans jamais nommer Trump, Poutine, Netanyahou ni Musk. Loin du rock comme outil de combat, le groupe prêche désormais un « centrisme radical », accompagné d'une foi chrétienne qui commande d'aimer ses ennemis et apaise toute colère contre les puissants. Et puis l'argent : une méga-tournée de stades aux places hors de prix, et un Bono, fortune de 700 millions de dollars, qui n'a « aucun problème à soutirer leur fric aux riches ». Mais surtout à ses fans.
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Thibault Inglebert