« Nouvelle France » : généalogie d’un concept insoumis

Le 7 juin 2026, Jean-Luc Mélenchon a lancé sa quatrième campagne présidentielle place Victor-Hugo, à Saint-Denis, l'une des villes que les insoumis venaient de gagner trois mois plus tôt lors des municipales, et dont le maire avait été élu dès le premier tour. Devant des milliers de personnes, à quelques mètres de la basilique où reposent les rois de France, il a fait de la « nouvelle France » le mot d'ordre de sa candidature, une expression devenue programme. Tout le décor tenait déjà le discours. Restait la question que cette mise en scène faisait oublier. D'où vient ce mot ? Qu'a-t-il fallu accumuler pour qu'il devienne, ce dimanche-là, le nom d'un avenir ? Pour le savoir, il faut remonter huit ans en arrière, un autre dimanche, dans une autre ville de Seine-Saint-Denis.
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Margaux Simon