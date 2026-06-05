Paris Saint-Germain : paver la voie de l’émancipation

Des « débordements » pour certains, une « pagaille organisée » par les forces de l’ordre pour les autres : les célébrations populaires après la victoire du Paris Saint-Germain ont été abondamment commentées. Pourtant, loin des saillies racistes ou paternalistes, c’est un tout autre match qui s’est joué samedi dernier. Celui d’une génération reprenant la main face à un système moral et politique à bout de souffle, ne tenant plus que par sa brutalité et l’écrasement des moments de joie et d’émancipation collectifs.
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Tulyppe / Margaux Simon