Qatargate : le New Yorker confirme les révélations de Blast sur Netanyahu

Le 19 septembre, le New Yorker a publié une longue enquête sur le volet israélien du Qatargate, qui place Benjamin Netanyahu dans l'œil du cyclone : plusieurs de ses proches sont accusés, preuves à l'appui, d'avoir agi comme agents d'influence de l'émirat. Le magazine cite aussi longuement des documents révélés par Blast en 2021 : en 2012 puis en 2018, le Qatar avait provisionné des dizaines de millions de dollars pour soutenir les campagnes électorales du Premier ministre israélien.
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Margaux Simon