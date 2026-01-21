Délocaliser ici, exploiter là-bas : tout le monde est menacé

"Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez sûrement constaté qu'en France, on a régulièrement des entreprises qui ferment et des vagues de licenciements qui s'enchaînent. Et la raison évoquée, c'est la délocalisation. La délocalisation, c'est d'aller faire faire l'activité d'une entreprise à l'étranger. Tous ces licenciements, ils ont des conséquences graves sur les régions industrielles concernées, sur la production du pays, mais aussi sur la vie des travailleurs et travailleuses. Ça plonge les gens dans la précarité. Économiquement, mais socialement aussi. Parfois, pour eux, l'usine, ça a été toute leur vie." Nouvel épisode de La Débauche, par Lumi et Modiie.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon