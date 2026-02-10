Le (vrai) secret pour devenir milliardaire

Vous voulez connaître le VÉRITABLE secret derrière la réussite des grandes entreprises ? Celle qu'aucune biographie d’entrepreneur, aucun TedX inspirant et aucune école de commerce ne vous révélera ! Pour monter un véritable empire commercial multinational, et pas une petite start-up de rien du tout, l’astuce ne se trouve pas dans votre mindset visionnaire mais au cœur de la mondialisation. Nouvel épisode de Corporate, par Le Fils de pub et Bolchegeek.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon