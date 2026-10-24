Faire entendre toutes les voix : réinventer la démocratie

Face à ce constat, face à la verticalité de plus en plus assumée du pouvoir, les initiatives pour proposer d’autres façons d’exprimer la pluralité des voix au sein de notre société se multiplient. L’objectif, mettre en lumière des façons différentes de créer de l’action publique, et cesser d’exclure la majorité des gens, cesser d’organiser le pays sans les personnes dont “les vies sont volées” selon le sociologue Nicolas Duvoux. Parce qu’on ne les écoute pas qu’elles sont réduites au silence, et qu’elles subissent une existence de plus en plus difficile. Alors, comment donner et prendre la parole pour restituer le pouvoir sur les vies individuelles et collectives ? C’est la question à laquelle cette nouvelle émission essaie de répondre à partir de l’expérience du CNLE, avec ce spécialiste de la pauvreté et des inégalités.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon