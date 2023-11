Antisémitisme : le jeu très dangereux du gouvernement et des médias

Le week-end dernier, dans son édition datée des 12 et 13 novembre 2023, Le Monde, journal dit de référence, a publié une longue interview de la politiste Nonna Mayer, qui est membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, la CNCDH, et qui travaille notamment depuis de longues années sur la question des discriminations. Dans cette entretien, elle dressait ce constat, fondé sur les enquêtes sur le racisme en France, réalisées chaque année par la CNCDH, et sur laquelle nous allons nous arrêter un peu longuement. Globalement, expliquait-elle, « la gauche est moins antisémite que la droite, et c’est l’extrême-droite qui bat tous les records. Mais ces préjugés remontent légèrement à l’extrême gauche. » L’information principale de ces explications est donc la suivante, il y a des antisémites au sein de la gauche et de l’extrême-gauche française, cela n’a malheureusement rien d’une nouveauté, mais c’est évidemment à droite, et plus encore à l’extrême-droite que les antisémites sont les plus nombreux. Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

