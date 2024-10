INFO BLAST : Quand le Qatar fabrique des faux pour éliminer un Français trop gênant (pour ses affaires)

Pour mettre au secret Tayeb Benaderrahmane, citoyen français ayant longtemps œuvré pour Doha, et prononcer sa condamnation à mort, le Qatar a eu recours à des faux documents, selon des éléments en possession de Blast. L'ancien employé des Qataris s'est retrouvé soudainement dans leur ligne de mire pour le danger qu'il représentait à leurs yeux : la peur du régime de voir révélé comment le pays avait obtenu la Coupe du monde de football, à coup de pots de vin et d’ententes peu licites. Ces nouvelles révélations constituent un énième rebondissement dans la guérilla judiciaire sans pitié qui oppose le consultant à l’émirat. Et une balafre de plus sur la réputation de l’État gazier, toujours protégé par le silence de la France.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret