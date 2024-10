Post-vérité, complotisme, influence : sommes-nous tous manipulés ?

"La manipulation de la vérité est une constante de tous les pouvoirs à toutes les époques. En France, les gouvernements Macron successifs n'ont d'ailleurs pas été avares en inventions, contrevérités et mensonges en tous genres pour garder la main sur la situation du pays sans tenir compte ni des études sérieuses, ni du travail journalistique, par exemple. Pour la science fiction et la fantasy, où d'innombrables œuvres sont basées sur l'idée de mondes entiers fondés sur le mensonge, l’idée de manipuler la vérité pour orienter l'opinion n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, dans Planète B, on parle donc de manipulation de la vérité en politique et de comment y faire face." Nouvel épisode de Planète B.

