Asile et immigration : une loi pour flirter avec l'extrême droite

Annoncé depuis l’été 2022 comme le projet de loi qui allait cristalliser les oppositions, le projet de loi asile et immigration est désormais dans les débats politiques. Examinée au Sénat du 6 au 14 novembre, c'est la seconde loi sur l’immigration portée sous la présidence d’Emmanuel Macron et le 30ème projet de loi sur l’immigration depuis 1980. Gérald Darmanin assure que son texte est “le plus ferme, avec les mesures les plus dures, de ces trente dernières années ». Le texte en question vise à la fois à “mieux expulser” et “mieux intégrer” ou encore comme l’affirme Gérald Darmanin « être gentil avec les gentils, et méchant avec les méchants ». Avec par exemple d’une part un renforcement de la lutte contre l’immigration illégale et de l’autre la création d’un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métier en “tension”. Les mesures ont été pensées pour satisfaire à la fois la gauche et la droite et pourtant personne n’est convaincue. Si bien que ce projet de loi asile immigration est devenu le nouveau symbole d’un gouvernement qui tente de gouverner sans majorité parlementaire et donc bien souvent à coût de 49.3… Au-delà des divisions politiques, le projet de loi remet les projecteurs sur un sujet déjà omniprésent dans le débat public depuis des années. Et c’est là qu’il y a un paradoxe, une majorité de français approuverait les principales mesures de la loi mais 59% d’entre eux se disent mal informés sur la question de l’immigration. Alors quelle est la situation aujourd’hui en France concernant l’immigration ? Quels sont les grands et souvent faux débats créés par ce projet de loi ? Et quelles conséquences peut-il avoir ? Réponses dans ce décryptage de Paloma Moritz pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret