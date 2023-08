Blast, au coeur de l'enquête

« Faire de Blast une place forte du journaliste d’investigation ». Depuis le lancement de Blast, ce média unique dans le paysage sinistré de la presse française, nous avons positionné les enquêtes comme le pilier de notre projet. C’est le journalisme que nous aimons, que nous défendons et que nous pratiquons, convaincus qu’il est plus que jamais indispensable – alors que sa part est toujours plus réduite dans des journaux ou des chaînes TV où les discussions de comptoir et les opinions assénées à l’emporte-pièce tiennent lieu de ligne éditoriale, avec d’évidents effets délétères. Cet engagement et cette promesse, nous les avons encore renforcés pour la seconde saison de Blast. Tout au long de celle-ci, vous avez pu suivre nos articles et nos révélations sur notre site. Nous avons par ailleurs développé les formats vidéo, pour donner encore plus d’impact au travail de nos journalistes. A Blast, le service enquêtes est une fabrique qui ne dort jamais. Elle rassemble une vingtaine de signatures, des journalistes qui ont fait la preuve de leur indépendance. Ensemble, nous partageons les mêmes méthodes, la même conception du métier et la même ambition, pour le journalisme et pour Blast. Alors que la saison 2 s’achève, voici une rétrospective qui revient sur le travail du pool des enquêtes et sur une année particulièrement dense. Pour mettre à l’honneur le travail de nos signatures et se projeter déjà dans la saison 3, qui démarre à la rentrée, au retour des vacances.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info