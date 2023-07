En haut et en bas : lutte des classes et science-fiction

La lutte des classes, la prise en compte de l'inégalité fondamentale entre riches et laissés-pour-compte, en haut et en bas de la société, a été longtemps, pour ainsi dire, "passée de mode" dans les cultures majoritaires et dans les agendas des dominants. Depuis une vingtaine d'années, son retour dans l'horizon politique contemporain, sous des formes éventuellement mutantes, s'accompagne d'une nouvelle vie dans les productions culturelles. A la pointe de ce phénomène, on trouve encore la science-fiction et l'imaginaire ! C'est ce que nous raconte ce huitième épisode de Planète B.

