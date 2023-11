Gaza : entre pénuries et bombardements, l'exode forcé

À quoi assiste-t-on à Gaza ? À travers les images et le témoignage de Mohamed El Saife, notre journaliste sur place, Blast vous raconte ce que subissent les populations civiles de Gaza. Entre pénurie de nourriture et hôpitaux bombardés, il ne reste plus que l'exode pour les Palestiniens qui veulent survivre. Pour aller où et jusqu'à quand ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret