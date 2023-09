La France qui a faim : au cœur des violences alimentaires

C’est l’une des informations qui a marqué cette rentrée, la détresse financière des Restos du cœur, association historique créée par Coluche en 1985. Et qui à l’origine d’ailleurs n’avait pas été créée pour durer. Début septembre, Patrice Douret, président des Restos du cœur alertait sur un manque de 35 millions d’euros pour finir l’année, qui pourrait obliger l’association à exclure près de 150 000 bénéficiaires. Face à cet appel à l’aide, les dons ont afflué. La situation devrait donc s’arranger mais pour combien de temps ? Les Restos du Cœur assurent 35% de l'aide alimentaire en France et d’autres structures sont aujourd’hui en difficulté face à l’augmentation des demandes. Aujourd’hui 1 Français sur 5 vit à découvert et 1 Français sur 3 rencontre des difficultés pour se procurer une alimentation saine qui lui permettrait de faire 3 repas par jour. L’inflation a empiré les choses. Dans cette situation d’urgence, on ne s’interroge plus sur l’existence même de l’aide alimentaire, mais est-ce normal de vivre dans l’abondance sans permettre à chacun de manger à sa faim ? Pour l’anthropologue Bénédicte Bonzi, aujourd’hui l’existence des aides alimentaires révèle l’absurdité et la faillite de notre système agricole. Dans son essai elle montre comment l’aide alimentaire est devenue un débouché économique à la surproduction de l’agro-industrie et dénonce un véritable « marché de la faim » 8 millions de personnes dépendraient de l’aide alimentaire en France. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Et en même temps, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (ADEME) alors qu’elle pourrait nourrir près de 11 millions de personnes. Selon Bénédicte Bonzi, sans les structures d’aide alimentaire il y aurait aujourd’hui des émeutes de la faim. Alors pourquoi l’État délègue la responsabilité de l’aide alimentaire aux associations ? Que faudrait-il faire aujourd’hui pour que les Restos du cœur n'aient plus à exister sous leur forme actuelle ? Quel mal plus profond cache la question de l’aide alimentaire ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Bénédicte Bonzi.

