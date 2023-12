« Nous ne vivons pas dans des démocraties mais dans des Etats autoritaires »

Soumaya Benaïssa reçoit Jacques Rancière, un penseur incontournable de la question démocratique mais aussi un des rares philosophe à articuler esthétique et Politique. L’auteur de « la haine de la démocratie » , des « trente inglorieuses », et « Les voyages de l’art » (entre autres) est aussi un critique atypique qui permet de prendre du recul sur l’Histoire dont nous sommes les contemporains. Au cours de cet entretien qui embrasse de nombreux motifs ou sujets centraux de sa pensée - l'égalité des intelligences, la réinvention du politique, le «partage du sensible» - émerge la préoccupation principale qui irrigue toute son œuvre : rendre l'émancipation possible pour toutes et tous.

Morgane Sabouret