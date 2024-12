Affaire Pelicot : Que dit le procès des viols de Mazan de notre société ?

C’est un procès qui bouleverse la France depuis des mois. Le procès de l’affaire Pelicot. Depuis le 2 septembre dernier, Dominique Pelicot et ses 50 coaccusés sont jugés pour viols aggravés sur son ex-épouse Gisèle, sédatée. Pendant une dizaine d’années, Dominique Pelicot a drogué sa femme pour la violer et la faire violer, inconsciente, par des dizaines d’inconnus. 72 en tout selon les derniers chiffres. Gisèle Pelicot a décidé d’ouvrir ce procès au public pour inviter toute la société à se poser des questions et changer les mentalités. Par son courage, elle est ainsi devenue une figure emblématique du mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes. Un symbole en France mais aussi à l’international, avec un message “la honte doit changer de camp”. En France, 94% des procès pour viols sont classés sans suite et seulement 1% des violeurs sont condamnés. Alors qu’un viol ou tentative de viol a lieu toutes les 2 min 30, soit 217 000 par an. (2022). Depuis plusieurs mois, une conversation s’est ouverte sur l’omniprésence du viol dans notre société et tout ce qui le permet. La peine maximale de 20 ans a été requise contre Dominique Pélicot. 4 à 18 ans de peines contre les 50 autres accusés. Le verdict devrait être rendu au plus tard le 20 décembre. Alors que raconte ce procès de notre société ? Comment tout cela a pu être possible ? Comment se défendent les accusés ? Y aura-t-il un avant et un après ? Et si oui, comment imaginer l’après ? Réponses dans cette émission de Paloma Moritz avec Victoire Tuaillon, autrice, créatrice des podcasts “Les Couilles sur la Table” et “Le Coeur sur table”, spécialiste des masculinités. Louise Colcombet, journaliste police-justice pour le Parisien qui a suivi presque toutes les audiences du procès Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe Contre le Viol, médecin de Protection maternelle et infantile (PMI) et gynécologue en Seine-Saint-Denis. Ancienne membre du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes.

