Agriculteurs : les solutions sont là, mais Macron n'en veut pas

Pour cette cinquième émission de "Comprendre l'éco", Gilles Raveaud a choisi de vous parler de l'agriculture. Un sujet d'actualité qui semble très compliqué, mais où, nous allons le voir, les solutions sont évidentes. Les revendications des agriculteurs sont nombreuses : dénonciation des normes réglementaires et écologiques. Contestation de la politique de l'Union européenne et notamment de son "Green New Deal", c'est-à-dire en bon français, sa "nouvelle donne verte." Dénonciation aussi des marges excessives de la grande distribution. Et, le pire du pire bien sûr, des revenus trop faibles qui empêchent celles et ceux qui nous nourrissent de vivre dignement de leur travail. Travail qui est pourtant parmi les plus difficiles, les plus exigeants et les plus contraignants qu'ils soient. Et, le bilan c'est cet échec collectif incroyable, aujourd'hui, la moitié des fruits et des légumes que nous mangeons, qu'ils soient frais ou surgelés en France, sont importés.

